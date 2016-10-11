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Портніков: Київ вперше з часів мінських перемовин почав диктувати свої умови Москві

Портніков: Київ вперше з часів мінських перемовин почав диктувати свої умови Москві
Помічник президента Росії Юрій Ушаков зробив заяву про можливе проведення в Берліні 19 жовтня зустрічі в "нормандському форматі". Примітно, що ця заява прозвучала саме з Москви, а не з Берліна, Парижа чи Києва. Раніше все було навпаки: партнери намагалися посадити Путіна за стіл переговорів, а він незмінно відмовлявся. Але зараз вже в Києві говорять, що ніякої зустрічі в верхах не відбудуться, поки не буде узгоджена «дорожня карта», яка передбачає виконання Росією умов Мінських угод в питаннях безпеки. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише журналіст Віталій Портніков, передає replyua.net.

На його думку, Київ зайняв дуже правильну позицію. В українській столиці зрозуміли, навіщо Путіну терміново знадобилася зустріч в «нормандському форматі». Адже ще недавно про неї не було й мови, а на 19 жовтня був запланований візит російського президента в Париж. Однак напередодні візиту відбулося різке загострення російсько-французьких відносин, пов'язане з бомбардуваннями Алеппо і блокуванням Росією французької резолюції по Сирії в Раді Безпеки ООН. В результаті президент Франції Франсуа Олланд засумнівався в необхідності приймати Путіна, а у французькому МЗС заявили, що, якщо візит і відбудеться, то ні на жодні люб'язності Путін нехай не розраховує. А Путіну, як відомо, потрібні люб'язності, а не тиск. І не потрібна міжнародна ізоляція. «Тому в Кремлі вирішили терміново шукати можливість демонстрації конструктивності і важливості для Заходу співробітництва з Росією», – вважає Віталій Портніков.

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