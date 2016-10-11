валюта
СпецтемаКравчук сделал сенсационное заявление по ядерному оружию в Украине

Затриманий бойовик розповів про свою терористичну діяльність та ЗС РФ на території Донбасу

Затриманий бойовик розповів про свою терористичну діяльність та ЗС РФ на території Донбасу
Бойовик, якого минулої ночі було затримано Національною гвардією в Донецькій області зізнався, що він два рази проходив спеціальну підготовку в навчальних військових центрах Ростова-на-Дону. Про це на офіційному веб-сайті розповідає прес-центр Служби безпеки України, передає replyua.net.

«Представникам СБУ вдалося з’ясувати, що затриманий проживав у місті Добропілля, та з квітня 2014 року добровільно вступив до лав терористів, де він знаходився на службі до жовтня 2016-го року», - йдеться у повідомленні. В процесі перевірки документів та обшуку особистих речей було виявлено «військовий квиток ДНР» та деякі інші документи, на яких містяться печатки та логотипи самопроголошеної «республіки».

У документах вказується, що чоловік приймав участь в боях проти Збройних сил України, в результаті чого був поранений. Сам бойовик зізнався, що стояв на службі терористичного батальйону «Восток». Він двічі проходив підготовку у військових центрах Ростовської області. Після першої підготовки, яка тривала місяць, він повертався до окупованої території України вже разом з російськими військовослужбовцями, як їхали допомагати терористам. За його словами, через погану зарплату в лавах бойовиків він вирішив втекти звідти та повернутися до рідного Добропілля.

Горячая тема: Кравчук сделал сенсационное заявление по ядерному оружию в Украине
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
10 окт 2016
19786

В России готовятся к большой войне

Странный указ сегодня был подписан в Санкт-Петербурге. Как передает replyua.net со ссылкой на российские источники, в северной столице РФ серьезно подготовились на случай войны и даже утвердили

10 окт 2016
17880

Після заяв Олланда відключення Росії від SWIFT стає питанням часу, – Портніков

Президент Франції Франсуа Олланд поставив під сумнів доцільність приїзду в Париж свого російського колеги Володимира Путіна. Ще нещодавно візит Путіна подавався Єлийсейським палацом як доказ


Свежие новости

Новини з зони АТО за минулу добу (11.10.16). Значні втрати ЗСУ

Польша и Украина близки к совместному производству военной техники

Портніков: Київ вперше з часів мінських перемовин почав диктувати свої умови Москві

Дипломатичні відносини з РФ для України досить важливі - МЗС

В Запорожье и в других регионах отопительный сезон начнется только на следующей неделе

Путін не прибуде до Франції 19 жовтня

Эксперт: если победит Трамп, цена на нефть устремится вниз

Оформить биометрический паспорт станет намного дешевле

Затриманий бойовик розповів про свою терористичну діяльність та ЗС РФ на території Донбасу

Украинские производители установили рекорд по экспорту сахара

У Москві пройшла акція на тему "Знайди Ервіна"

Нацгвардія затримала представника "ДНР", який хотів прикритися жінкою та дитиною

Эксперт: осенью в Украине выросли зарплаты

На Київщині в одній зі шкіл впала стіна

Эксперт: Олланд захотел обострения отношений с Путиным

В Украине перестали выращивать чеснок

МИД: Украина выходит из СНГ

Меркель чекає на вечерю 19 жовтня лідерів країн "нормандської четвірки"

Оппозиционер: введение визового режима с РФ – не лучшая идея

Бойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

 Новости за день