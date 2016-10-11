Затриманий бойовик розповів про свою терористичну діяльність та ЗС РФ на території Донбасу

Бойовик, якого минулої ночі було затримано Національною гвардією в Донецькій області зізнався, що він два рази проходив спеціальну підготовку в навчальних військових центрах Ростова-на-Дону. Про це на офіційному веб-сайті розповідає прес-центр Служби безпеки України, передає replyua.net.
«Представникам СБУ вдалося з’ясувати, що затриманий проживав у місті Добропілля, та з квітня 2014 року добровільно вступив до лав терористів, де він знаходився на службі до жовтня 2016-го року», - йдеться у повідомленні. В процесі перевірки документів та обшуку особистих речей було виявлено «військовий квиток ДНР» та деякі інші документи, на яких містяться печатки та логотипи самопроголошеної «республіки».
У документах вказується, що чоловік приймав участь в боях проти Збройних сил України, в результаті чого був поранений. Сам бойовик зізнався, що стояв на службі терористичного батальйону «Восток». Він двічі проходив підготовку у військових центрах Ростовської області. Після першої підготовки, яка тривала місяць, він повертався до окупованої території України вже разом з російськими військовослужбовцями, як їхали допомагати терористам. За його словами, через погану зарплату в лавах бойовиків він вирішив втекти звідти та повернутися до рідного Добропілля.
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