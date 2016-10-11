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Украинские производители установили рекорд по экспорту сахара

Украинские производители установили рекорд по экспорту сахара
В сентябре этого года было экспортировано почти сорок тысяч тонн сахара, и это является абсолютным рекордом за последние пять лет. Как передает replyua.net, такие данные сообщают в пресс-службе ассоциации Укрцкор.

Как стало известно, самые большие объемы сахара в этом сентябре украинские производители экспортировали в Шри-Ланку – больше 11,5 тысяч тонн. На втором месте по экспорту сейчас находится Грузия, куда было отправлено 6,4 тысяч тонн, тройку лидеров замыкает Азербайджан с 4,6 тысячами тонн. Также в сентябре этого года большое количество сахара украинскими производителями было экспортировано в Мьянму и Таджикистан. Как заявили в ассоциации, до конца года производство и экспорт сахара продолжат увеличиваться.

К примеру, по последним прогнозам, по итогам этого года, должно быть экспортировано около 250 тысяч тонн сахара, причем самый крупный производитель Украины компания «Астарта» уже заявила о том, что на протяжении этого маркетингового года будет экспортировано примерно пятьсот тысяч тонн. Нужно отметить, что в сентябре действительно установлен рекорд, поскольку годом ранее в том же месяце украинские производители экспортировали только 6,8 тысяч тонн сахара.

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