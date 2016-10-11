МИД: Украина выходит из СНГ

Украинские власти постараются вывести Украину из состава Содружества независимых государств с минимальными потерями, и действующими останутся только те договоры, которые на самом деле будут «работать» только в интересах Украины. Как передает replyua.net, об этом в программе «Свобода слова» рассказал Алексей Макеев, глава политического департамента внешнеполитического ведомства Украины.
По его словам, можно официально заявлять о том, что Украина покидает СНГ, а также выйдет из ряда соглашений, которые ей абсолютно не нужны, однако выход из состава СНГ будет с некоторыми оговорками. Макеев отметил, что усилия украинских властей будут направлены на то, чтобы выйти из содружества с минимальными потерями, а также выйти только из тех соглашений, которые Украине больше не нужны.
Кроме того, украинские власти могут сохранить механизмы, которые действительно необходимы нашим гражданам, к примеру, договор о пенсионном обеспечении. «Это означает, что останутся договоры, работающие на Украину. Больше не будет ни внесения взносов, ни участия в процессах, которые Украине не нужны», подчеркнул представитель Министерства иностранных дел.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter