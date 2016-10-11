валюта
СпецтемаАрестович: война между РФ и США завершится через сутки

Эксперт: понятно, почему Саакашвили не вернулся в Грузию

Эксперт: понятно, почему Саакашвили не вернулся в Грузию
Глава Одесской области и по совместительству лидер «Единого национального движения» в Грузии останется в Украине, поскольку это очень выгодно для его имиджа.

Как передает replyua.net, такое мнение Обозревателю высказал Евгений Ярошенко. По словам аналитика Международного центра перспективных исследований, пока Михаил Саакашвили будет занимать должность главы одного из крупнейших и важных регионов Украины, это будет означать, что за рубежом высоко ценят его реформы в Грузии. Однако, уверен Ярошенко, после того, как на выборах в Грузии победила другая партия – «Грузинская мечта», главе Одесской области ни в коем случае нельзя возвращаться на родину, и, прежде всего, из соображений безопасности и свободы. Аналитик также отметил, что пока Саакашвили в Украине, его имиджу ничто не помешает.

Напомним, что ранее Саакашвили изъявил желание отправиться в Грузию после выборов, однако потом сообщил о намерении остаться в Украине. По его словам, «он будет сражаться на поле боя и не бросит украинский народ в беде, поскольку давал обязательства перед Украиной». Также Саакашвили сделал акцент на своем украинском гражданстве.

Горячая тема: Кравчук сделал сенсационное заявление по ядерному оружию в Украине
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
10 окт 2016
17599

В России готовятся к большой войне

Странный указ сегодня был подписан в Санкт-Петербурге. Как передает replyua.net со ссылкой на российские источники, в северной столице РФ серьезно подготовились на случай войны и даже утвердили

10 окт 2016
15941

Після заяв Олланда відключення Росії від SWIFT стає питанням часу, – Портніков

Президент Франції Франсуа Олланд поставив під сумнів доцільність приїзду в Париж свого російського колеги Володимира Путіна. Ще нещодавно візит Путіна подавався Єлийсейським палацом як доказ


Свежие новости

Эксперт: понятно, почему Саакашвили не вернулся в Грузию

Пономарь: тактика размазывания санкций в действии

На Львовщине скончался племянник Бандеры

«Град» не страшний: політики почали будувати собі бункери під землею

Ученые: Нью-Йорк окажется под водой

Руководству киевского метрополитена выдвинули подозрение в крупных хищениях

«Пропасть» между Клинтон и Трампом увеличивается

Туск высказался за продление санкций против РФ

Приходько: нужно запретить России участвовать в Евровидении

Немецкий банк развития выделяет деньги на развитие энергетики Украины

Манн: жаль Америку… они оба отвратительны

Слава Рабинович розповів, на які контракти «наклав» Путін

Лавров знову благав США співпрацювати з Росією

Росіяни переконують, що санкцій проти них не буде

Чиєю перемогою закінчаться білорусько-російські газові війни?

Трамп і «жіноча проблема» Путіна

Вчені побоюються, що підкорювачі Марса за сміливість поплатяться розумом

Блогер: чи готові росіяни їсти 300 грамів хліба на добу заради величі?

Сепаратисти добровольців в полоні посилали на розмінування, - боєць АТО

Блогер розповів як «паляться» європейські друзі Кремля

 Новости за день