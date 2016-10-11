Эксперт: понятно, почему Саакашвили не вернулся в Грузию

Глава Одесской области и по совместительству лидер «Единого национального движения» в Грузии останется в Украине, поскольку это очень выгодно для его имиджа.
Как передает replyua.net, такое мнение Обозревателю высказал Евгений Ярошенко. По словам аналитика Международного центра перспективных исследований, пока Михаил Саакашвили будет занимать должность главы одного из крупнейших и важных регионов Украины, это будет означать, что за рубежом высоко ценят его реформы в Грузии. Однако, уверен Ярошенко, после того, как на выборах в Грузии победила другая партия – «Грузинская мечта», главе Одесской области ни в коем случае нельзя возвращаться на родину, и, прежде всего, из соображений безопасности и свободы. Аналитик также отметил, что пока Саакашвили в Украине, его имиджу ничто не помешает.
Напомним, что ранее Саакашвили изъявил желание отправиться в Грузию после выборов, однако потом сообщил о намерении остаться в Украине. По его словам, «он будет сражаться на поле боя и не бросит украинский народ в беде, поскольку давал обязательства перед Украиной». Также Саакашвили сделал акцент на своем украинском гражданстве.
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