Пономарь: тактика размазывания санкций в действии

На календаре вторник, и новая рабочая неделя набирает обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, Франция уже заявила о том, что готова обратиться в Международный суд с требованием расследовать военные преступления РФ в Сирии, также нужно написать и про тактику размазывания санкций – в 2000 году Конгресс США принял закон по странам, которые не предпринимают усилий по борьбе с торговлей людьми, и на основании этого законопроекта Соединенные штаты во многих финансовых институтах, в том числе и в МВФ, проголосуют против выдачи кредитов России. Также, отмечает Пономарь, Норвегия изъявила желание разместить триста морских пехотинцев из США на своей военной базе. Хорошие новости для Украины, пишет эксперт, - Украина совместно с США готовит расширение кооперации в ОПК, и украинская оборонная промышленность будет участвовать в программах Агентства оборонных исследовательских проектов США.
Кроме того, сегодня ожидается еще одно очень важное событие для Украины – состоится открытие немецкой торгово-промышленной палаты. Что касается строительства «Турецкого потока», напоминает Пономарь, то у России на эти цели нет ни 12 миллиардов долларов, ни четырех лет, которые займет строительство.
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