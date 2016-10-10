Сепаратисти добровольців в полоні посилали на розмінування, - боєць АТО

Як передає replyua.net, 10 жовтня Українська Гельсінська спілка з прав людини презентувала результати дослідження в контексті військових злочинів: незаконних затримань і рабської праці в зоні АТО. Про нелюдське ставлення до полонених в зоні АТО в ефірі «Громадського радіо» розповіли юрист Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Аліна Павлюк і боєць батальйону «Донбас», який побував в полоні «ДНР», Олександр Дейнега.
«Завданням презентації було створити платформу, почути думки різних людей, які займаються проблемою полонених. Ми задоволені тим, як пройшов захід. Ще подивимося які будуть результати, але сподіваємося, що нам вдалося створити поштовх. Не вистачало правоохоронців, хотілося б більшої уваги з їхнього боку», – зазначила Аліна Павлюк.
За її словами, по-перше, необхідно вже прийти до остаточного висновку – що у нас насправді відбувається на сході України. Що це збройний конфлікт міжнародного характеру. Виходячи з цього, вже буде точне правове регулювання ситуації. По-друге, значна кількість потерпілих, зокрема від полону, тортур і примусової праці, вимагає визначення цієї категорії на національному рівні. По-третє, це проведення ефективного повного розслідування з боку наших правоохоронних органів, щоб встановити винних і прийти до істини.
Аліна Павлюк пояснила, що йдеться про злочини на непідконтрольних територіях. «В першу чергу ми аналізували полон, ставлення до людей з боку так званих самопроголошених республік і використання наших полонених для виконання примусових робіт. Всього у нас в роботі було сто кейсів, з якими ми продовжуємо працювати. Ставлення до полонених нелюдяне, що принижує гідність. Іноді складно сказати, що це дійсно роблять люди», – зауважила юрист.
Боєць батальйону «Донбас» Олександр Дейнега на собі відчув, що таке полон «ДНР». «Я попал у полон «ДНР» у 2014 році. Коли на допиті були офіцери, то самі терористи їм казали, що в Україні до них буде погане ставлення, бо війни насправді ж немає. З мене вони насміхалися, що я не військовий, а просто такий же сепаратист, як і вони, а тому міжнародне право мене не захистить», – розповів Олександр Дейнега.
За його словами, однією із умов, щоб вижити для добровольців було виконання всіх наказів. «Були такі випадки, що бійців посилали на розміновування територій без будь-якого спорядження для цього. Виживав той у кого краща доля», – розповів Олександр.
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