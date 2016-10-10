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Астролог предсказал абсолютную смену власти в Европе

Астролог предсказал абсолютную смену власти в Европе
В следующем году правительства всех европейских государств будут полностью обновлены, и на места известных всем политиков придут другие люди. Как передает replyua.net, об этом в эфире Обозревателя рассказал Влад Росс, известный астролог. По его словам, 2017 станет годом тотальной смены власти во всех странах Европы.

Росс уверен, что следующим президентом Франции станет политик по имени Ален, а из известных деятелей Франции это Ален Жюппе – соратник бывшего главы Жака Ширака. Кроме того, астролог предсказывает смену канцлера в Германии, и на место Ангелы Меркель, скорее всего, придет Франк-Вальтер Штайнмайер. Росс отмечает, что в Европе многое изменится, в том числе будет изменена и внешняя политика, в частности, по отношению к России. Астролог считает, что смена политической власти в Европе может привести к отмене санкций против РФ.

«Даже в предвыборных кампаниях политики будут использовать лозунги, симпатизирующие России», отметил астролог. Напомним, что ранее Росс также предсказал досрочные президентские выборы в РФ, которые, по его прогнозу, пройдут осенью следующего года.

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