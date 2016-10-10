Скасовувати санкції проти РФ ніхто не буде - посол

Дипломатичний представник Європейського союзу в Україні Хьюг Мінгареллі переконаний, що знімати санкції з Російської Федерації через незаконну анексію Криму найближчим часом не будуть. Про це сьогодні, 10-го жовтня, він заявив під час свого виступу на прес-конференції у Києві, передає replyua.net.
«Давайте не будемо забувати того, що Росія незаконно захопила український півострів. Цей факт суперечить міжнародним правам і Євросоюз не визнає його. Наразі існує ряд санкцій щодо російської агресії в Криму. І я переконаний, що найближчим часом ці санкції знімати не будуть. Звісно, що Росія закликає країни-учасники Європейського союзу скасувати ці обмеження, але ймовірність того, що це станеться, надзвичайно мала», - розповів посол.
Водночас він згадав і про санкції щодо збройної агресії Російської Федерації на Донбасі. «Наразі в ЄС вирішується питання стосовно продовження санкцій для РФ через Донбас. Термін їхньої дії закінчується на початку наступного року. Прогнозувати по даній ситуації я не можу нічого, оскільки вона змінюється кожного дня. Є різні люди, які представляють керівництво ЄС; одні вважають санкції необхідними, інші - недоцільними», - зазначив Мінгареллі.
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