Пользователи странно отреагировали на результаты матча Украина-Косово

Футболисты сборной Косово стали главной темой для обсуждения среди футбольных болельщиков. Как передает replyua.net, накануне команда Андрея Шевченко одержала уверенную победу над футболистами Косово, забив в ворота соперника три гола.
Однако футбольные фанаты стали задавать множество вопросов и самим себе, и главному наставнику нашей сборной, и правительству, и ФИФА. Главный вопрос заключался в том, почему Украина согласилась играть со сборной несуществующей страны. Косово является самопровозглашенной республикой также, как «ЛНР» и «ДНР», отметили пользователи. К примеру, Катерина Хандзюк поинтересовалась у украинцев, почему наши футболисты играли со спортсменами несуществующей страны, и, по ее мнению, это то же самое, если бы Франция сыграла с «ДНР».
Антон Комаров, в свою очередь отметил, что Украина находится в состоянии войны с РФ, при этом продолжает участвовать в отборочном турнире к чемпионату мира, который опять же пройдет в России, а ФИФА дает украинцам в соперники представителей какого-то Косово! Украина не признала Косово, продолжает Комаров, но наши футболисты борются за участие в ЧМ со спортсменами несуществующей страны.
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