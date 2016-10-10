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Около 6 процентов бюджета идут на субсидирование населения

Около 6 процентов бюджета идут на субсидирование населения
На программу субсидирования населения власти Украины направят от 4 до 6 процентов бюджета страны. Как информирует replyua.net, такое сообщение сегодня появилось на странице Владимира Гройсмана в Фейсбуке. По словам украинского премьера, социальная программа рассчитана на поддержку малообеспеченных слоев Украины, а богатым украинцам придется за себя платить по высоким тарифам.

«Каждый гражданин Украины, имеющий низкий уровень дохода, будет получать от государства адресную помощь, и на программу субсидирования планируется выделить 4-6 процентов госбюджета. При этом удастся полностью ликвидировать газовые схемы, которые в Украине работали много лет», написал Гройсман. Также он подчеркнул, что заниженные цены на газ обошлись стране слишком дорого – по налогам покрывали разницу в цене и для богатых, и для бедных, также вымывались бюджетные средства через спекуляцию на высоких ценах.

Речь идет о колоссальной сумме, сообщил премьер, и до 2015 года она составляла порядка 28 процентов размера госбюджета Украины. Теперь все сэкономленные деньги правительство направит на развитие инфраструктуры, на оборону Украины и на повышение социальных стандартов.

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