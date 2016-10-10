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МЗС Польщі отримало скаргу від української сторони щодо зруйнованого пам'ятника УПА

МЗС Польщі отримало скаргу від української сторони щодо зруйнованого пам'ятника УПА
Посольство України в Польщі поскаржилося Міністерству закордонних справ Польщі щодо знищення представниками польського націоналізму пам’ятника військовим Української повстанської армії. Про це представник України в Польщі Дещиця Андрій розповів кореспондентам «УН», передає replyua.net.

«Так, це сталося. У посольстві України в Польщі вже виразили свій протест проти плюндрування пам’ятника УПА польському Міністерству закордонних справ», - заявив він. Нещодавно представник правої націоналістичної організації «Табір великої Польщі» Гудзець Давид виклав до мережі YouTube відео, на якому дуже добре видно, як представники вищезазначеної організації з кирками та електроінструментами в руках жорстоко «демонтують» пам’ятник воїнам Української повстанської армії.

В той самий час «Організація українських націоналістів» вважає, що даний акт вандалізму над пам’ятником УПА був спровокований результатами Сейму 11-го липня цього року, на якому було визначено День пам’яті жертв геноциду українських націоналістичних сил проти поляків. У польському відомстві ще не відреагували на дане обурення посольства України. Дипломати вважають за необхідне підняти дане питання на більш високому рівні, оскільки ця подія символізує ворожнечу між двома країнами.


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