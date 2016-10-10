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Пашков: Украине будет несложно выйти из состава СНГ

Пашков: Украине будет несложно выйти из состава СНГ
Михаил Пашков, содиректор программ международной безопасности и внешней политики Центра Разумкова, считает, что Украина сможет легко выйти из состава СНГ, поскольку формально не является его членом, и ситуация будет более простой, чем в случае с Грузией. По информации replyua.net, такое мнение высказал Пашков Обозревателю.

По словам эксперта, Украина является учредителем Содружества независимых государств, но не его членом, и Украина не подписывала указ, и, чтобы выйти из СНГ, Украине потребуются совсем другие процедуры, чем для Грузии в свое время. Пашков подчеркнул, что, прежде чем идти на такой шаг, необходимо оценить все риски и систему договоров, заключенных Украиной в рамках Содружества независимых государств.

«Грузии пришлось выходить из СНГ в сложных обстоятельствах, она вышла из состава с определенными оговорками. В случае с Украиной все по-другому, но и опыт Грузии также надо учитывать. Несмотря на то, что Грузия и Украина находятся в совершенно разных ситуациях, опыт Грузии Украине пригодится», добавил эксперт. Напомним, что ранее Павел Климкин заявил о готовности Украины выйти из состава СНГ.

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