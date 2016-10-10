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Сигареты в Украине будут стоить 90 гривен

Сигареты в Украине будут стоить 90 гривен
В ближайшие несколько лет сигареты в Украине будут дорожать, и уже в 2024 году их цена будет не ниже, чем в большинстве стран Европы. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, правительство поднимет ставку акцизного сбора за одну пачку до 1,8 евро. Это будет сделано в рамках соглашения об Ассоциации с Евросоюзом, и Украина обязана выполнить все требования.

В правительстве заявили о том, что такое решение позволит сократить число курильщиков в Украине, а также увеличить продолжительность жизни примерно на десять лет. Более того, за счет тех, кто не собирается бросать курить даже при таких ценах, бюджет страны получит порядка ста миллиардов гривен. Нужно отметить, что ставку акциза в нашей стране уже неоднократно поднимали, и только за последние семь лет она выросла в 14 раз.

Впрочем, эксперты уверяют, что 90 гривен за пачку - это еще очень дешево, поскольку в нескольких европейских странах сигареты намного дороже. К примеру, в Норвегии за пачку курильщики выкладывают 10,7 евро, а в Великобритании сигареты стоят 10,1 евро.

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