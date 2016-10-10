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Мост через Дунай соединит Румынию и Украину

Мост через Дунай соединит Румынию и Украину
Петр Порошенко обсуждает проект строительства моста через реку Дунай, который соединит два государства – Украину и Румынию. Как информирует replyua.net, ссылаясь на УНИАН, заявление о строительстве моста через Дунай прозвучало от главы государства во время его рабочей поездки по Одесской области.

По словам украинского президента, этот проект является лишь частью большой международной программы. Во время ознакомления с ходом ремонтных работ на трассе Одесса-Рени Порошенко отметил, что проект строительства моста через Дунай сейчас обсуждается с болгарской и румынской сторонами. По словам президента, уже было проведено несколько переговоров с главами Болгарии и Румынии, и во время этих встреч рассматривался проект по сооружению моста, который соединит два государства.

«Новый мост сможет не только обеспечить транзит украинской продукции за границу, но и будет способствовать быстрому развитию инфраструктуры туристического бизнеса». Кроме того, во время рабочей поездки в Одесскую область Порошенко отметил, что дополнительно выделено больше 50 миллионов гривен на ремонт одной из самых важных трасс Украины – Одесса-Рени.

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