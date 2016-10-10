У Луганську проходить мітинг проти іноземних миротворців

Наразі в Луганську стартувала акція протесту проти введення на території Луганщини представників міжнародних миротворчих місій. Як повідомляє replyua.net, на терористичному сайті «Луганський інформаційний центр» пишеться, що у мітингу беруть участь декілька тисяч осіб, серед яких пенсіонери, профспілки, трудові колективи та представники громади, які вийшли на околиці вулиць для того, щоб «протестувати проти введення на території Луганської народної республіки іноземних місій зі зброєю».
На сепаратистському ресурсі вказується, що учасники протесту розгорнули банери з написами «НІ – зарубіжній інтервенції, яка має вигляд збройної місії», «Луганчани проти інтервенції», «Місія зі зброєю – військова інтервенція», «Ми самі можемо себе забезпечити безпекою». Також у публікації інформаційного ресурсу бойовиків зазначається, що до участі в протесті людей закликав самопроголошений лідер терористичної організації «ЛНР» Плотницький Ігор. Як відомо, українська сторона декілька разів закликали місії різних форматів втрутитися у ситуацію на сході України. Офіційний Київ запрошував миротворчу місію ООН та поліцейську місію Європейського союзу.
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