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Павло Правий: Друг Медведчука Льоха Мочанов визнав, що брехав про «мільярд Яценюка»

Павло Правий: Друг Медведчука Льоха Мочанов визнав, що брехав про «мільярд Яценюка»
Волонтер і автогонщик Олексій Мочанов, якому приписують зв’язки з Віктором Медведчуком, готовий вибачитися перед колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком за заяву про його «перший мільярд». Навіть сльозу пустив, типу, як зустріну Арсенія Петровича – потисну йому руку. Питання чи потисне руку Арсеній Петрович Мочанову. Коли той розганяв «зраду» - увесь інтернет гудів і у Шустрого студія скакала, мов коні Пржевальського. А тут виступив в себе на сторіночці, типу «ну, я вже вибачився», коментує новину блогер Павло Правий, передає replyua.net.

«Це з розряду «Ложечки знайшлися...». Ні, Льоха, тепер мусиш замовити виступ у Шустрого (що, 20 тисяч доларів треба? А коли брехав, гроші рахував?) і на всю країну вибачитися не перед Яценюком – перед громадянами: «Шановні українці, вибачте мене, за те, що я вам брехав. Усвідомив. Закликаю мені і таким як я більше не вірити. Іду кули подалі з публічного простору далі бухати». Тоді, може, ми й вибачимо. Ех, Льоха, Льоха... Цікаво, чим таким натисли на твої первинні статеві ознаки, що ти так каятися почав?», – написав Павло правий у Facebook.

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