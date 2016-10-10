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Пономарь: неозвученные результаты саммита НАТО

Пономарь: неозвученные результаты саммита НАТО
На календаре снова понедельник, и за прошедшие выходные важных новостей не было, однако на некоторые события нужно обратить внимание. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

Во-первых, отмечает эксперт, нужно озвучить результаты саммита НАТО, прошедшего в Варшаве, - у Украины появились огромные шансы стать основным союзником Соединенных Штатов, но при этом не вступая в Североатлантический альянс. Кроме того, Варшава заинтересована в сближении Беларуси с Евросоюзом, и нужно создавать Минскую альтернативу сотрудничества с РФ. Такой информацией недавно поделился Витольд Ващиковский, глава внешнеполитического ведомства Польши, отмечает Пономарь. Больше интересных новостей пока нет, однако надо отметить первую победу сборной Украины на отборочном турнире перед чемпионатом мира 2018 года.

Наши футболисты выиграли у сборной Косово. Напомним, что вчерашний матч между Украиной и Косово закончился в пользу нашей сборной, результат игры – 3:0. Голы в ворота соперника забили Артем Кравец, Андрей Ярмоленко и Руслан Ротань. С победой наших футболистов!

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