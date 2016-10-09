Журналіст DW на п’ятірку виконав завдання Кремля під час інтерв’ю Клімкіна

Журналіст «Deutsche Welle TV» чомусь у своєму питанні вирішив прив'язати санкції до реформ в Україні. Це маніпуляція, яку би бажав просунути Кремль. Санкції ідуть через агресію РФ, через недотримання Росією Мінську, через окупацію Росією Криму, а не через реформи, темпи їх впровадження тощо. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише відомий блогер Богдан Карпенко, передає replyua.net.
«Бажання Росії зробити підміну тут зрозуміле: Кремль контролює інформаційне поле, і йому зовсім не складно кричати ротами «наших» журналістів, про відсутність прогресу у боротьбі з корупцією, чи організовувати численні соцопитування, видаючи маніпулятивні результати за відсутність змін, а коли, при цьому, пресою свідомо замовчуються наші досягнення, то в аудиторії починає складатись враження, що все дуже погано», – вважає Карпенко.
На його переконання, журналіст DW Тім Себастіан примудрився зібрати всі інформаційні атаки на нас за останній рік, і вивалити їх за двадцять п'ять хвилин. Наприклад, стверджувати, що Айварас звільнився через тиск, при цьому ігнорувати, що Айварас так і не довів, що даний тиск був; чи стверджувати, що Миротворець відкрив якісь заборонені дані, і при цьому ігнорувати, що нічого забороненого у інформації не було, вона загальнодоступна, і, з таким же успіхом, можна засуджувати будь-кого, хто публікує мейл журналіста, який сам той журналіст публікує на своєму фейсбуці.
«Ми сильно програємо у представленні нашої точки зору у ЄС, та США, бо хто представляє нашу точку зору у ЄС та США? Московські журналісти київпостів, нових время? Журналісти світових видань, котрі живуть у Москві, корупціонери, що купують квартири на невідомі кошти, чи дудки Ахметова з Громадського, які стверджують про секретні тюрми, покладаючись виключно на свідчення сепарів, які ще й при цьому сиділи у соцмережах у той час, коли нібито знаходились у секретних тюрмах, а перевірити даний простий нюанс «журналісти» не бажають?», – пише блогер.
За його словами, поки що не передбачається суттєвих змін у цьому нашому представленні. «Поки бачу, як створене НАБУ, котре активно підтримується союзниками, відверто відмазує квартирних корупціонерів, яких союзники вважають реформаторами, і чиї маніпуляції щодо ситуації у нас приймають за правду і публікують на своїх ресурсах», – підсумував Богдан Карпенко.
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