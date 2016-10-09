Ольга Харлан восстанавливается после операции

На своей странице в Инстаграме Ольга Харлан сообщила о том, что перенесла сложную операцию на плече, однако уже все позади, и она идет на поправку.
Как передает replyua.net, фехтовальщица на саблях, которая стала двукратным призером Олимпийских игр в Рио (бронза и серебро), даже разместила снимок, сделанный в больнице. По словам спортсменки, операция прошла успешно, и она спешит всех успокоить – со здоровьем нет никаких проблем, и сейчас начался период реабилитации. «Плечо болело довольно долго, и операция была необходима для того, чтобы остаться в спорте и продолжать тренировки. Сейчас начинается долгий процесс реабилитации, но я верю в то, что он пройдет очень быстро благодаря вашей поддержке», написала Ольга на своей странице в соцсети.
Напомним, что Харлан завоевала серебряную медаль Рио в командном первенстве, и украинская сборная по фехтованию уступила только представительницам России. Также спортсменка завоевала индивидуальную «бронзу», оставив позади себя француженку Манон Брюне. Ольга стала одной из самых «результативных» спортсменок Украины на Олимпиаде в Бразилии.
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