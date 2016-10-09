Нынешнее правительство впервые не критикует «попередников», а пытается что-то делать – Богдан Данилышин

О потребностях и перспективах украинской экономики и роль экономики в интеграции в Европу рассказал в эфире «Громадського радио» экс-министр финансов Украины, профессор КНЭУ Богдан Данилишин, передает replyua.net.
«Украина не может сегодня выступать, как закрытая система. Культурные, политические и экономические связи важны, у нас достаточно открытая экономическая система. Украина имеет важные экономические контакты более чем из ста странами мира, мы видим увеличение торгового оборота в первую очередь с европейскими странами и уменьшение торгового оборота с Россией. Положительной тенденцией является наращивание торговых связей со странами Северной и Южной Америки, Евразийским континентом», – отметил Богдан Данилишин.
По его словам, никто не будет просто так воспринимать Украину, как государство, стремящееся в Европу. Нас будут в первую очередь воспринимать через конкурентоспособность нашей продукции. Только 5-10% нашей продукции конкурентоспособны на мировом рынке. Мы должны довести уровень конкурентоспособной продукции до 15-20%. На мировом рынке должна быть не только продукция АПК низкого уровня обработки – сырье и первичная продукция.
«Мне кажется, что мы зря отказались от приоритетов промышленной политики и инновационности продукции. Объем инновационной продукции составляет 7-10% - это незначительный процент, учитывая потенциал государства. В ближайшее время государство должно определить 4-5 отраслей промышленности, которые были бы конкурентными на мировом рынке, включая военно-техническую продукцию, ракетно-космический комплекс, АПК и оборудование для переработки продукции сельского хозяйства», – считает экс-министр.
Имея такое выгодное географическое положение, мы не создали надлежащей инфраструктуры для формирования трансъевропейских и трансазиатских путей. Модернизация предприятий для дорожного строительства и различного вида коммуникаций будет локомотивом, что позволит формировать новые рабочие места и задействовать ресурсы, которые готовы вкладывать европейские и мировые организации. Ну и сфера ИТ – украинские специалисты в этой области конкурентные на мировом рынке. Но государство должно позаботиться, чтобы они нашли применение своим знаниям и умениям в Украине, а не были вынуждены искать работу за рубежом.
«В марте 2011 года мне довелось встретиться с Вацлавом Гавелом. В разговоре о становлении Украины как государства и вступления европейскости прозвучала фраза, что «вы рождены европейцами, то есть вы ими есть по форме, но есть ли вы ими на самом деле?». Правила, установленные в Европе, довольно сложны и не всегда такие, какими их нам подают. Для того, чтобы мы почила жить по европейским принципам культуры, демократии и поведения, должно пройти время. И мы должны видеть моральных авторитетов, которые для нас являются моделями поведения. Для чешского общества таким был Вацлав Гавел. Для меня как греко-католика очень близки взгляды и видение места Украины и ее перспектив того же самого кардинала Любомира Гузара», – рассказал Богдан Данилишин.
По его словам, в украинцев есть одна большая проблема – мы никогда ничего не доводим до конца. Все заканчивается полумерами и полуреформами. Когда реформа доходит к вопросу чьих-то интересов, она останавливается. Мы не можем реформировать без изменения своего подсознания. Реформировать начинают те, у кого руки не доходят до снятия неприкосновенности с самих себя.
«Мы парламентско-президентская страна, но в парламент стремятся люди, не имеющие специального соответствующего образования, которые прошли на лозунгах, далекие от государства, но интенсивно интегрируются в олигархические потоки. Чем дальше от Майдана, тем больше люди, которые проходили на его лозунгах, удаляются от реальности, которая привела их к власти. Все правительства, которые приходили к власти начинали критиковать своих предшественников. Нынешнее правительство – это первое правительство, которое не критикует предшественников, а принимает все лучшее, что было сделано. Их много критикуют те, кто в свое время был у власти и мог многое сделать», – рассказал Богдан Данилишин.
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