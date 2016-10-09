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Новая волна инфляции: какие продукты дорожают быстрее?

Новая волна инфляции: какие продукты дорожают быстрее?
В сентябре 2016 года в Украине снова был зафиксирован рост инфляции, и быстрее другой продукции дорожали мясные и молочные продукты питания. Как информирует replyua.net со ссылкой на Государственную службу статистики, молочная продукция в сентябре подорожала на 3,5 процента по сравнению с августом, масло на 2,3 процентов, а мясная продукция, в том числе и свежее мясо, также на 2,3 процентов.

Однако рекорд по подорожанию побила плодоовощная корзина. Сезонные и тепличные овощи дорожали очень быстро, и на некоторые из них поставщики повысили стоимость сразу на 20-25 процентов. Кроме того, в сентябре был зафиксирован рост цен на другую продукцию. К примеру, подсолнечное масло подорожало на 0,6 процентов, жиры и маргарин на 1,4 процентов, яйца на 0,8 процентов, сыр на 1,4 процентов, хлеб на 0,5 процентов.

Единственная категория, на которую подорожание не распространилось, - безалкогольные напитки. Некоторая продукция в сентябре незначительно подешевела. Речь идет о морепродуктах, фруктах, рыбе, сахаре. Табачные изделия и спиртные напитки повысились в цене сразу на два процента.

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