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Украинские производители нарастили экспорт мяса птицы

Украинские производители нарастили экспорт мяса птицы
В этом году Украина продолжает увеличивать экспорт мяса птицы. Как передает replyua.net со ссылкой на Латифундист, в период с января по сентябрь текущего года украинским производителям удалось экспортировать больше 178 тысяч тонн свежего мяса птицы и субпродуктов из мяса птицы, и эти показатели близки к объемам экспорта за весь прошлый год.

В 2015 году Украина экспортировала всего 161 тысячу тонн мяса птицы на сумму в 226 миллионов долларов, а по итогам девяти месяцев этого года сумма всего экспорта уже достигла 213 миллионов долларов. У украинских производителей несколько крупных импортеров, среди которых на первом месте Ирак. За первые девять месяцев этого года отечественные производители экспортировали в это государство мясо птицы на сумму 58 миллионов долларов.

На втором месте идет Египет, куда было экспортировано продукции на 25 миллионов, и тройку лидеров замыкают Нидерланды – 24 миллиона долларов. В прошлом году главными импортерами украинской курятины были Ирак, Нидерланды и Германия. Валовое производство мяса птицы в Украине по итогам 2015 года достигло 1 миллиона 144 тысяч тонн.

Горячая тема: Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии
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Важное за день
08 окт 2016
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Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в соцсети Facebook опубликовал четыре очень важные новости, которые полностью способствуют дальнейшей борьбе Украины с врагом.


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