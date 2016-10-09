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«Укрзализныця» готовит интересные новшества для пассажиров

«Укрзализныця» готовит интересные новшества для пассажиров
Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что «Укрзализныця» готовит множество нововведений в поездах и на железной дороге. По информации replyu.net, Омелян сообщает о том, что совсем скоро по железной дороге будут курсировать современные поезда, где бесперебойно будет работать Wi-Fi, а также будут переименованы многие станции, которые попадают под закон о декоммунизации.

По словам министра, новые поезда в Украине, а также условия в них будут полностью соответствовать удобству и гигиене. «Компания откажется от подушек с перьями и пыльных матрасов и одеял, и уже сейчас вагоны отмыты от грязи благодаря отказу от коррупционной схемы закупки моющих средств. В поездах исчезнут занавески – пережитки прошлого, и на окнах появятся роллеты. До конца года будут полностью преобразованы и отремонтированы не меньше ста вагонов, в 2017 году ремонт произведут еще в 200 вагонах», подчеркнул Омелян.

Кроме того, скоро могут внедрить электронные билеты на всех пригородных поездах, а до конца года все билеты перепечатают – информация на них будет исключительно на английском и украинском языках.

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