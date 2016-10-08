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Савченко заявила, що хоче ввійти до Контактної групи

Савченко заявила, що хоче ввійти до Контактної групи
Депутат Верховної ради України Надія Савченко заявила, що у тристоронній контактній групі, яка веде переговори в Мінську щодо врегулювання на Донбасі, потрібно абсолютно все поміняти. Савченко додала, що не побоялася б вступити в цей процес. Вона додала, що те, як зараз там все відбувається – це тупикова ситуація, передає replyua.net, з посиланням на телеканал «112.Украіна».

«У мене є трохи інші думки, як переформатувати Мінськ, я про це говорю з європейськими політиками в закритому режимі, з американськими політиками, з іншими друзями», - сказала Савченко в ефірі.

Вона пояснила, що в переговорній справі має бути менше політиків, а більше військових, які домовлялися б про конкретні і реальні речі. Крім того, Савченко нагадала, що виступає за введення візового режиму між Україною і Росією.

Як повідомлялося раніше, нардеп Надія Савченко намагалася зустрітися з ватажком невизнаної Донецької народної республіки Олександром Захарченко, намагаючись проїхати через Красногорівку, але її на переговори не пропустили солдати ЗСУ. Нардеп також неодноразово заявляла про необхідність проведення переговорів з сепаратистами. У відповідь на це керівники самопроголошених республік відзначили, що діяльність Савченко «відкриває нові можливості», а в ЛНР після заяви створили робочу групу для переговорів з Савченко.

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