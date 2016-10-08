Що Москва готує Україні? - Сотник

Процес звільнення українського кореспондента Романа Сущенка буде досить тривалою процедурою, оскільки Російська влада підготувала для українських політиків та дипломатів нову порцію шантажу. Як повідомляє replyua.net, російські пропагандисти вичерпали ввесь запас сил під час ув’язнення Надії Савченко.
«Звісно, Москва почне вигадувати нові невигідні умови для України, шантажуючи владу почуттями близьких людей Сущенка. Спецслужби РФ мають незмінну тактику ведення впливу на своїх жертв. Вони діють як і психологічно, так і фізично. Для звільнення політичних в’язнів Кремля потрібна рішуча підтримка з боку світової спільноти. Мають бути введені нові санкції проти Російської Федерації. Інакше результату не буде», - розповідає Саша Сотник.
Він зауважив, що наразі стало зрозуміло, що українських журналістів з Росії м’яко кажучи не чекають. «Путінський режим потребує помсти, оскільки так довго продумані плани щодо України провалилися», - наголосив блогер. Водночас він заявив, що затримання українського журналіста було замовленням від російської влади до спецслужби з метою «створити гарний звіт перед головним диктатором». Сотник переконаний, що це ще одна спроба країни-агресора продемонструвати свій вплив, але як завжди це лише показує її звірство.
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