валюта
СпецтемаСотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий

Що Москва готує Україні? - Сотник

Що Москва готує Україні? - Сотник
Процес звільнення українського кореспондента Романа Сущенка буде досить тривалою процедурою, оскільки Російська влада підготувала для українських політиків та дипломатів нову порцію шантажу. Як повідомляє replyua.net, російські пропагандисти вичерпали ввесь запас сил під час ув’язнення Надії Савченко.

«Звісно, Москва почне вигадувати нові невигідні умови для України, шантажуючи владу почуттями близьких людей Сущенка. Спецслужби РФ мають незмінну тактику ведення впливу на своїх жертв. Вони діють як і психологічно, так і фізично. Для звільнення політичних в’язнів Кремля потрібна рішуча підтримка з боку світової спільноти. Мають бути введені нові санкції проти Російської Федерації. Інакше результату не буде», - розповідає Саша Сотник.

Він зауважив, що наразі стало зрозуміло, що українських журналістів з Росії м’яко кажучи не чекають. «Путінський режим потребує помсти, оскільки так довго продумані плани щодо України провалилися», - наголосив блогер. Водночас він заявив, що затримання українського журналіста було замовленням від російської влади до спецслужби з метою «створити гарний звіт перед головним диктатором». Сотник переконаний, що це ще одна спроба країни-агресора продемонструвати свій вплив, але як завжди це лише показує її звірство.

Горячая тема: Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
08 окт 2016
16472

Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Официальный представитель МИДа РФ Андрей Келин несколько дней назад сделал очередное заявление, которое возмутило и опечалило сепаратистов Донбасса и российских имперцев. Особенно негодовал Игорь


Свежие новости

Бізнесмен подарував квартиру Путіну, щоб «тисячу років керував російським колгоспом»

Павло Казарін пояснив, як пов’язані російські імперські забобони і підтримка Путіна

Число жертв урагана "Мэтью" достигло 900 человек

Минобороны РФ подтвердило размещение в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер-М"

Нусс: Оппозиция прилагает все усилия для дестабилизации ситуации в Украине

У "ЛНР" заявили, що готові до розведення військ біля Станиці Луганської

Що Москва готує Україні? - Сотник

ДТП: Автобус не розминувся з військовим тягачем

Портников: Россия окончательно запуталась в санкционной паутине

Виталий Портников: Из-за глупости Путина россияне уже готовятся к новым санкциям

Польща завжди буде засуджувати окупантів - Мацеревич

В Одессе новый погодный «апокалипсис»

Перемирие, говорите: Только в один Свердловск из России прибыло 8 танков и 10 вагонов с боеприпасами – блогер

В районі Петрівського готують пост для СММ ОБСЄ

В США снова обвинили РФ в хакерской атаке

МЗС РФ обурене заявами США щодо російських хакерів

Кирило Сазонов: В України є шанс отримати дешевий газ, а Росію лишити з носом

Яременко: Запад начинает трезветь

Активісти в Києві прирівняли законопроект №3587 до подій на "Революції гідності"

Унікальна база для паралімпійців залишилася в Криму, – Федина

 Новости за день