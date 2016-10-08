ДТП: Автобус не розминувся з військовим тягачем

На Вінниччині в Гайсинському районі міжміський автобус не розминувся з військовою вантажівкою, яка транспортувала танк. В результаті сильного зіткнення постраждало 11 людей. Про це повідомив прес-центр Головного управління Національної поліції Вінницької області, передає replyua.net.
Дана дорожньо-транспортна пригода відбулася близько 6:25 на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка. За попередньою інформацією, водій пасажирського автобусу «Мерседес» не розминувся з припаркованим на узбіччі військовим тягачем з танком. Під час ДТП у автобусі знаходилося двоє водіїв та 25 пасажирів. Він рухався з Івано-Франківська до Умані. В результаті зіткнення 11 осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості; їх відвезли до лікарень, де вже надали необхідну медичну допомогу.
Наразі проти водія порушено кримінальну справу, за яку передбачено покарання у вигляді обмеження волі до 3-х років та позбавлення права керувати транспортом до 3-х років. Наразі правоохоронці займаються оперативними слідчими діями щодо встановлення причин аварії. У місцевій поліції Вінниці не стали повідомляти жодних імен. Також не вказано свідчення водія автобуса.
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