валюта
СпецтемаТимошенко открыто обвинила Порошенко в войне на Донбассе и развале страны

Торжественное обещание Саакашвили

Торжественное обещание Саакашвили
Михаил Саакашвили резко поменял свои планы и отказался ехать в Грузию. Как информирует replyua.net, на своей странице в Фейсбуке глава Одесской области сообщил о том, что «не покинет Украину, даже если итоги выборов в Грузии будут не пользу его партии».

Грузинский политик отметил: «Я замечаю, что многие с нетерпением ждут результатов выборов в Грузии и очень надеются, что я уеду обратно. Но вынужден разочаровать этих людей. Вне зависимости от того, какими будут результаты, я останусь в Украине. Ни при каких обстоятельствах поле битвы не покину и буду сражаться до победного конца – за изменения и смену политических классов в стране, гражданином которой я являюсь. Перед украинцами мною были взяты обязательства, и я не оставлю граждан Украины в беде».

Также политик продолжает свое «красивое» и «торжественное» послание: «Само собой, меня интересуют события в Грузии, и я буду за ними следить, и также не собираюсь оставлять в беде грузинский народ». Напомним, что сегодня в Грузии проходят выборы, и Саакашвили очень сильно туда рвался, однако в последний момент передумал. Может, остановили несколько уголовных дел против него?

Горячая тема: Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 окт 2016
28308

Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий

Держсекретар США Керрі звинуватив Росію у військових злочинах в Сирії. Військову інтервенцію Росії в Сирії слід розслідувати, як серії військових злочинів, заявив Держсекретар США Джон Керрі,

08 окт 2016
12479

Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Официальный представитель МИДа РФ Андрей Келин несколько дней назад сделал очередное заявление, которое возмутило и опечалило сепаратистов Донбасса и российских имперцев. Особенно негодовал Игорь


Свежие новости

Польща завжди буде засуджувати окупантів - Мацеревич

В Одессе новый погодный «апокалипсис»

Перемирие, говорите: Только в один Свердловск из России прибыло 8 танков и 10 вагонов с боеприпасами – блогер

В районі Петрівського готують пост для СММ ОБСЄ

В США снова обвинили РФ в хакерской атаке

МЗС РФ обурене заявами США щодо російських хакерів

Кирило Сазонов: В України є шанс отримати дешевий газ, а Росію лишити з носом

Яременко: Запад начинает трезветь

Активісти в Києві прирівняли законопроект №3587 до подій на "Революції гідності"

Унікальна база для паралімпійців залишилася в Криму, – Федина

Гидрометцентр: на смену дождям приходит холодный циклон

Торжественное обещание Саакашвили

В США отказались заводить уголовное дело на Брэда Питта

СММ ОБСЄ не отримала доступ до Золотого

Боровой: чем закончится противостояние РФ и США

Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии

Артур Герасимов: Президент хочет, чтобы КСУ стал доступным для всех украинцев

Чергова партія "подарунків" від РФ для окупантів Донбасу - ГУР

В Украине появились очень дешевые авиабилеты

Новини з зони АТО за минулу добу (07.10.16)

 Новости за день