Торжественное обещание Саакашвили

Михаил Саакашвили резко поменял свои планы и отказался ехать в Грузию. Как информирует replyua.net, на своей странице в Фейсбуке глава Одесской области сообщил о том, что «не покинет Украину, даже если итоги выборов в Грузии будут не пользу его партии».
Грузинский политик отметил: «Я замечаю, что многие с нетерпением ждут результатов выборов в Грузии и очень надеются, что я уеду обратно. Но вынужден разочаровать этих людей. Вне зависимости от того, какими будут результаты, я останусь в Украине. Ни при каких обстоятельствах поле битвы не покину и буду сражаться до победного конца – за изменения и смену политических классов в стране, гражданином которой я являюсь. Перед украинцами мною были взяты обязательства, и я не оставлю граждан Украины в беде».
Также политик продолжает свое «красивое» и «торжественное» послание: «Само собой, меня интересуют события в Грузии, и я буду за ними следить, и также не собираюсь оставлять в беде грузинский народ». Напомним, что сегодня в Грузии проходят выборы, и Саакашвили очень сильно туда рвался, однако в последний момент передумал. Может, остановили несколько уголовных дел против него?
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