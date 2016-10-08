Артур Герасимов: Президент хочет, чтобы КСУ стал доступным для всех украинцев



Президент Украины



«Инициатива по КСУ, так же, как и инициатива по Высшему совету правосудия – это продолжение той масштабной реформы судебной системы, которая была начата президентом, когда парламент принял изменения в Конституцию в части правосудия, которая сегодня продолжается и еще потребует принятия очень многих законов для того, чтобы наша судейская система очистилась и стала реально быть эффективным механизмом развития страны. Потому что, если вы сегодня пообщаетесь с любым инвестором, он вам скажет, что один из главных моментов, который не дает инвестициям заходить в эту страну – это незащищенность инвестора из-за неправомерных судейских решений», – рассказал Артур Герасимов.



По его словам, именно поэтому президент Украины начал эту реформу и очень быстро и эффективно ведет ее дальше. Одной из ключевых целей реформы является то, чтобы, эта ветвь власти была независимой от политических стимулов, от клановых стимулов, от коррупции. Это принципиальная позиция президента Украины.



«Когда мы говорим о том, каким образом будут выстроены предохранители, то они уже есть в этих законах. Я имею в виду Высший совет правосудия. И еще очень важный момент, на котором нужно сосредоточить внимание. Президент четко заявил, и это его принципиальная позиция, что после серьезного обсуждения с общественностью, после серьезного обсуждения с парламентом мы можем принимать эти законы. И именно поэтому я искренне уверен, что эта система предохранителей будет выстроена очень четко, принципиально и без каких-либо темных моментов», – отметил Артур Герасимов.



Когда идет общение с инвесторами о том, что именно им мешает в украинской системе судоустройства, то, прежде всего, они называют незащищенность инвесторов при принятии судейских решений. Это ключевая проблема на сегодня. Даже агрессия со стороны Российской Федерации не чуть не больше проблема для экономического развития Украины. Если мы будем говорить о приоритетных законопроектах, которые вносятся на рассмотрение парламента, то вопрос судейской реформы стоит в приоритете, нельзя терять время. Это вопрос экономического развития нашей страны и вопроса заведения иностранных инвестиций.



«Очень большие надежды президент возлагает на предыдущего главу президентской администрации Бориса Ложкина, который сегодня является человеком, который будет отвечать четко за внедрение более гармонизированной и более защищенной политики для инвесторов в Украине – отметил Герасимов.



Кроме этого, нашим приоритетом были и остаются: забота о незащищенных слоях граждан, особенно о детях. «Президентские законы были внесены уже этой осенью, которые касались защиты детей, вопросы наставничества. И они были приняты Верховной Радой», – резюмировал представитель Президента в парламенте.



Горячая тема: Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Президент Украины Петр Порошенко заверил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента новую редакцию закона о КСУ. При этом он обратил внимание на важную новацию, которая касается КСУ, когда граждане напрямую смогут обращаться в КСУ, чего раньше не могли делать. О новациях нового закона о КСУ рассказал представитель Президента в Верховной Раде Артур Герасимов, передает replyua.net «Инициатива по КСУ, так же, как и инициатива по Высшему совету правосудия – это продолжение той масштабной реформы судебной системы, которая была начата президентом, когда парламент принял изменения в Конституцию в части правосудия, которая сегодня продолжается и еще потребует принятия очень многих законов для того, чтобы наша судейская система очистилась и стала реально быть эффективным механизмом развития страны. Потому что, если вы сегодня пообщаетесь с любым инвестором, он вам скажет, что один из главных моментов, который не дает инвестициям заходить в эту страну – это незащищенность инвестора из-за неправомерных судейских решений», – рассказал Артур Герасимов.По его словам, именно поэтому президент Украины начал эту реформу и очень быстро и эффективно ведет ее дальше. Одной из ключевых целей реформы является то, чтобы, эта ветвь власти была независимой от политических стимулов, от клановых стимулов, от коррупции. Это принципиальная позиция президента Украины.«Когда мы говорим о том, каким образом будут выстроены предохранители, то они уже есть в этих законах. Я имею в виду Высший совет правосудия. И еще очень важный момент, на котором нужно сосредоточить внимание. Президент четко заявил, и это его принципиальная позиция, что после серьезного обсуждения с общественностью, после серьезного обсуждения с парламентом мы можем принимать эти законы. И именно поэтому я искренне уверен, что эта система предохранителей будет выстроена очень четко, принципиально и без каких-либо темных моментов», – отметил Артур Герасимов.Когда идет общение с инвесторами о том, что именно им мешает в украинской системе судоустройства, то, прежде всего, они называют незащищенность инвесторов при принятии судейских решений. Это ключевая проблема на сегодня. Даже агрессия со стороны Российской Федерации не чуть не больше проблема для экономического развития Украины. Если мы будем говорить о приоритетных законопроектах, которые вносятся на рассмотрение парламента, то вопрос судейской реформы стоит в приоритете, нельзя терять время. Это вопрос экономического развития нашей страны и вопроса заведения иностранных инвестиций.«Очень большие надежды президент возлагает на предыдущего главу президентской администрации Бориса Ложкина, который сегодня является человеком, который будет отвечать четко за внедрение более гармонизированной и более защищенной политики для инвесторов в Украине – отметил Герасимов.Кроме этого, нашим приоритетом были и остаются: забота о незащищенных слоях граждан, особенно о детях. «Президентские законы были внесены уже этой осенью, которые касались защиты детей, вопросы наставничества. И они были приняты Верховной Радой», – резюмировал представитель Президента в парламенте.