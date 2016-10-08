В Украине появились очень дешевые авиабилеты

В Украине появились новые лоукостеры, и, несмотря на кризис, наши граждане продолжают летать на самолетах, однако ищут самые дешевые билеты. Как информирует replyua.net со ссылкой на UBR, перевозчик Wizz Air анонсировал три маршрута из аэропорта «Киев» – в Братиславу, Вроцлав и Ганновер.
В Одессе также ждут новых предложений от компании, однако не все так просто – если в Киеве найти лоукостеров не представляется проблематичным, то в Одессе все сложнее. По словам Ираклия Насидзе, советника главы Одесской области, одесскому аэропорту необходима новая взлетно-посадочная полоса, и ее стоимость оценивают в 1,3 миллиарда гривен. Если бы деньги удалось найти сейчас, отметил Насидзе, новая полоса появилось бы к следующему лету. Руководство Wizz Air сообщило, что может запустить из Одессы множество рейсов – в города Великобритании, Германии и Италии.
Интересно и то, что международные авиакомпании стали больше обращать внимания на региональные аэропорты. Большой интерес представляют аэропорты Черновцов, Винницы и Львова. По последним данным, лоукостеры перевозят не меньше 12 процентов от всех украинских пассажиров, и в будущем это число только увеличится.
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