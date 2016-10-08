валюта
СпецтемаУкраинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

В Украине появились очень дешевые авиабилеты

В Украине появились очень дешевые авиабилеты
В Украине появились новые лоукостеры, и, несмотря на кризис, наши граждане продолжают летать на самолетах, однако ищут самые дешевые билеты. Как информирует replyua.net со ссылкой на UBR, перевозчик Wizz Air анонсировал три маршрута из аэропорта «Киев» – в Братиславу, Вроцлав и Ганновер.

В Одессе также ждут новых предложений от компании, однако не все так просто – если в Киеве найти лоукостеров не представляется проблематичным, то в Одессе все сложнее. По словам Ираклия Насидзе, советника главы Одесской области, одесскому аэропорту необходима новая взлетно-посадочная полоса, и ее стоимость оценивают в 1,3 миллиарда гривен. Если бы деньги удалось найти сейчас, отметил Насидзе, новая полоса появилось бы к следующему лету. Руководство Wizz Air сообщило, что может запустить из Одессы множество рейсов – в города Великобритании, Германии и Италии.

Интересно и то, что международные авиакомпании стали больше обращать внимания на региональные аэропорты. Большой интерес представляют аэропорты Черновцов, Винницы и Львова. По последним данным, лоукостеры перевозят не меньше 12 процентов от всех украинских пассажиров, и в будущем это число только увеличится.

Горячая тема: Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 окт 2016
26595

Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий

Держсекретар США Керрі звинуватив Росію у військових злочинах в Сирії. Військову інтервенцію Росії в Сирії слід розслідувати, як серії військових злочинів, заявив Держсекретар США Джон Керрі,

07 окт 2016
11445

Нардеп «Народного фронту» вчора попрощався з політичною кар’єрою – журналіст

Були часи, коли «Обозрєватель» люди купляли з однією єдиною метою – почитати журналіста, а нині нардепа Тетяну Чорновол. Були часи, коли статті Тані сприймалися, як істина в останній інстанції. Вчора


Свежие новости

В США отказались заводить уголовное дело на Брэда Питта

СММ ОБСЄ не отримала доступ до Золотого

Боровой: чем закончится противостояние РФ и США

Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии

Артур Герасимов: Президент хочет, чтобы КСУ стал доступным для всех украинцев

Чергова партія "подарунків" від РФ для окупантів Донбасу - ГУР

В Украине появились очень дешевые авиабилеты

Новини з зони АТО за минулу добу (07.10.16)

Эксперты рассказали, что могут получить киевляне абсолютно бесплатно

В "ЛНР" прибрали ще одного ватажка - Казанський

Пєвцов своїми пропутінськими заявами розгнівав користувачів соцмереж

Астролог предсказал завершение войны на Донбассе

Саакашвілі заявив, що перед тим як покинути Україну, йому потрібно зробити ще багато справ

Перед дебатами Трамп в центре нового скандала

Збірна України з волейболу прорвалася у фінал чемпіонату Європи-2017

Обшук у затриманого судді Дніпра дав свої результати

Египет предлагает украинцам очень дешевые туры на Новый год

Блогер оприлюднив інструкцію, яка сьогодні роздана всім опозиціонерам в Раді

На початку листопада над енергоблоком ЧАЕС почнуть насувати арку

Журналіст: Юля програла патріотів

 Новости за день