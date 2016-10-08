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Астролог предсказал завершение войны на Донбассе

Астролог предсказал завершение войны на Донбассе
Самым худшим периодом для Донбасса в этом году стал август, однако в ближайшие три месяца военные действия на востоке Украины завершатся.

По информации replyua.net, об этом в прямом эфире Обозревателю рассказал астролог Влад Росс. По его словам, в августе ситуация резко ухудшилась, и были вооруженные действия в аннексированном Крыму, а также провокации на Донбассе. Кроме того, отметил Росс, в дело опять вмешались оккупанты, и Путин нашел «украинских диверсантов». Уже совсем скоро, прогнозирует астролог, Юпитер войдет в Весы, и в этом время можно будет вести переговоры и договариваться о мире, а период с октября по декабрь является лучшем временем для установления мира на Донбассе. По мнению Росса, Донбасс должен получить статус своеобразной автономии, и он будет удерживать его до тех пор, пока Путина не отстранят от власти.

Астролог уверен, что Донбасс станет новым Приднестровьем, но это будет длиться до тех пор, пока в России не закончится путинский режим. Напомним, что ранее Росс предсказал досрочные президентские выборы в России, и они, согласно прогнозам астролога, пройдут осенью следующего года.

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