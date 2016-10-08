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Саакашвілі заявив, що перед тим як покинути Україну, йому потрібно зробити ще багато справ

Саакашвілі заявив, що перед тим як покинути Україну, йому потрібно зробити ще багато справ
Губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі повідомив, що не зважаючи на те, які результати парламентських виборів будуть в Грузії, він не покине територію України. Про це сьогодні, 8-го жовтня, він особисто заявив на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує replyua.net.

«Мені відомо, що багато хто не може дочекатися результатів виборів до Верховної Ради в Грузії, надіючись, що я туди поїду. На жаль, мені доведеться їх сильно засмутити, оскільки не залежно від результатів парламентських виборів у Грузії я не збираюся залишати поле бою та буду віддавати всі свої сили на боротьбу за якісні зміни та зміну політичного класу в країні, яку я також люблю, в якій маю громадянство», - написав голова одеської ОДА.

Під час своєї промови в телеефірі каналу «NewsOne» Саакашвілі зазначив, що не дивлячись на результати виборів у Грузії він «не збирається відмовлятися від своїх грандіозних планів по підвищенню рівня життя в Україні». Він заявив, що «поки Україна не вибереться з багна, він її не залишить». Як повідомлялося, сьогодні в Грузії проходять вибори до Верховної Ради, в яких бере участь заснована колишній президентом Грузії Міхеілем Саакашвілі партія «Єдиний національний рух».

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