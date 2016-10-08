Саакашвілі заявив, що перед тим як покинути Україну, йому потрібно зробити ще багато справ



Губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі повідомив, що не зважаючи на те, які результати парламентських виборів будуть в Грузії, він не покине територію України. Про це сьогодні, 8-го жовтня, він особисто заявив на своїй сторінці у Фейсбуці,



«Мені відомо, що багато хто не може дочекатися результатів виборів до Верховної Ради в Грузії, надіючись, що я туди поїду. На жаль, мені доведеться їх сильно засмутити, оскільки не залежно від результатів парламентських виборів у Грузії я не збираюся залишати поле бою та буду віддавати всі свої сили на боротьбу за якісні зміни та зміну політичного класу в країні, яку я також люблю, в якій маю громадянство», - написав голова одеської ОДА.



Під час своєї промови в телеефірі каналу «NewsOne» Саакашвілі зазначив, що не дивлячись на результати виборів у Грузії він «не збирається відмовлятися від своїх грандіозних планів по підвищенню рівня життя в Україні». Він заявив, що «поки Україна не вибереться з багна, він її не залишить». Як повідомлялося, сьогодні в Грузії проходять вибори до Верховної Ради, в яких бере участь заснована колишній президентом Грузії Міхеілем Саакашвілі партія «Єдиний національний рух».



Горячая тема: Сотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі повідомив, що не зважаючи на те, які результати парламентських виборів будуть в Грузії, він не покине територію України. Про це сьогодні, 8-го жовтня, він особисто заявив на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує replyua.net «Мені відомо, що багато хто не може дочекатися результатів виборів до Верховної Ради в Грузії, надіючись, що я туди поїду. На жаль, мені доведеться їх сильно засмутити, оскільки не залежно від результатів парламентських виборів у Грузії я не збираюся залишати поле бою та буду віддавати всі свої сили на боротьбу за якісні зміни та зміну політичного класу в країні, яку я також люблю, в якій маю громадянство», - написав голова одеської ОДА.Під час своєї промови в телеефірі каналу «NewsOne» Саакашвілі зазначив, що не дивлячись на результати виборів у Грузії він «не збирається відмовлятися від своїх грандіозних планів по підвищенню рівня життя в Україні». Він заявив, що «поки Україна не вибереться з багна, він її не залишить». Як повідомлялося, сьогодні в Грузії проходять вибори до Верховної Ради, в яких бере участь заснована колишній президентом Грузії Міхеілем Саакашвілі партія «Єдиний національний рух».