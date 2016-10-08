Обшук у затриманого судді Дніпра дав свої результати

В результаті проведених обшуків у житловому приміщенні судді Жовтневого районного суду Дніпра, якого правоохоронці затримали напередодні, вилучено більш ніж 50 тисяч доларів США, майже 14 тисяч євро та майже 140 тисяч гривень. Про це сьогодні, 8-го жовтня, у соціальній мережі Фейсбук розповідає прес-центр Національного антикорупційного бюро України, передає replyua.net.
«В момент обшуку за місцем проживання в судді Жовтневого райсуду міста Дніпро, якого напередодні затримали представники НАБУ спільно з поліцією, було вилучено майже 55 тисяч американських доларів, приблизно 13 тисяч євро та понад 137 тисяч українських гривень», - зазначається у інформаційному листі. Як повідомлялося раніше, горе-суддю було затримано «на гарячому» 7-го жовтня.
Чоловік вимагав та отримав хабар в розмірі 10-ти тисяч доларів США за прийняття бажаного рішення представником влади. «Суддя робив декілька спроб вплинути на працівників слідчого підрозділу одного з поліцейських відділків для того, щоб ті відмовилися від притягнення певної особи до кримінальної відповідальності. Наразі проти правопорушника заведено кримінальну справу. Тривають оперативні слідчі дії», - розповіли представники НАБУ.
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