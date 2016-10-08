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На початку листопада над енергоблоком ЧАЕС почнуть насувати арку

На початку листопада над енергоблоком ЧАЕС почнуть насувати арку
На Чорнобильській атомній електростанції 3-го листопада над четвертин енергетичним блоком почнуть встановлювати захисну арку. Про це сьогодні, 8-го жовтня, у своєму Фейсбуці розповів голова Міністерства екології та природних ресурсів Семерак Остап, передає replyua.net.

«Наразі майже завершилися роботи по підготовці до насування арки. Початок насування заплановано на 3-тє листопада поточного року. На даний момент затримок по роботі немає, всі процеси виконуються якісно та будуть завершені у визначені строки», - повідомив він. Міністр запевняє, що завдяки унікальній будівельній технології арку над четвертим енергетичним блоком буде з’єднано герметично.

«Чорнобиль ретельно дотримується програми збереження енергії. По мимо цього задача полягає у відновлювальній енергії. Сьогодні було обстежено територію, на якій є можливість встановити сонячні батареї. Провів зустріч з енергетиками, на якій ми обговорили можливість приєднання таких батарей до енергетичних мереж. Можна також зауважити, що бізнес-перспективи досить непогані», - зазначив Семерак. В той самий час він заявив, що до кінця поточного року має бути вирішене питання захоронення перероблених радіоактивних відходів.

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