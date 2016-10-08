Порошенко подякував Букіккіо за підтримку в реформі судоустрою

Президент України Петро Порошенко зустрівся з керівником Венеціанської комісії Джанні Букіккіо для обговорення ходу імплементації запроваджених змін до Конституції України в частині судової системи, які почали діяти від 30-го вересня 2016 року. Під час наради український президент зауважив важливість участі Венеціанської комісії під час підготовки цієї корисно зміни. Про це сьогодні, 8-го жовтня, на офіційному сайті президента повідомляє його прес-центр, передає replyua.net.
Порошенко подякував Венеціанській комісії та самому Букіккіо за рішучу позицію щодо дипломатичного оцінювання подій, які пов’язані з збройним протистоянням на сході України. Мова йде про висновки Венеціанської комісії стосовно протизаконності проведеного референдуму на території автономної республіки Крим у 2014 році, порушення міжнародного права щодо запроваджених Російською Федерацією змін до порядку прийому до Росії нових суб’єктів.
Водночас Букіккіо висловив свою позицію, заявивши, що Комісія під його керівництвом буде і надалі підтримувати Україну в реформації судової системи. «Ми готові підтримувати і будемо це робити, оскільки вважаємо ці реформи нашими спільні принципами», - заявив він.
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