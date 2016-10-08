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Україна просить допомогу в ООН щодо розмінування територій Донбасу

Україна просить допомогу в ООН щодо розмінування територій Донбасу
Українська сторона просить Організацію Об’єднаних Націй забезпечити якісне виконання пунктів протоколу стосовно вибухонебезпечних пережитків війни у зв’язку з стрімким зростанням їх кількості на території Донбасу. Про це написано в текстах виступу представників України на відкритих переговорах комітету по питанням роззброєння та безпеки в світі Генеральної асамблеї ради ООН 7-го жовтня, пишуть «Українські Новини», передає replyua.net.

Там розповідається, що через військове протистояння Російської Федерації проти України та у зв’язку з наступальними операціями терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які зайняли деяку територію Луганщини та Донеччини, на території України наразі фіксується стрімке зростання кількості вибухонебезпечних пережитків війни. Вони стають причиною значної кількості трагедій серед мирного населення, в тому числі і дітей.

«Ці вибухонебезпечні засоби незаконні збройні формування встановлюють прямо в житлових кварталах, на автошляхах, що сполучають населені пункти та на полігонах. Дані засоби становлять зачну загрозу для мирного населення, більшу навіть, ніж для військовослужбовців ЗСУ», - наголошується в текстах.

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