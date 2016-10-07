Україні потрібен не візовий режим з РФ, а безвізовий з ЄС, – політолог

Парламентарі грають у великі ідеологічні проекти, які можуть підвищувати рейтинги, а насправді тільки розколюють суспільство і не несуть нічого позитивного для змін в країні, таку думку в ефірі «Громадського радіо» висловив політолог Микола Давидюк, передає replyua.net.
«Якщо згадувати всі ці обговорення щодо візового режиму з Росією, то ймовірність того, що народні депутати звернуться до Кабміну з проханням його розглянути невелика. Я думаю, що вони просто не захотіли проголосувати. Побачили, що голосів можуть не набрати на проштовхуванні закону. Якби не проштовхнули, в пресу пішов би меседж з російської сторони, що не змогли, чи не назбирали і навіть цього зробити не можуть. Я думаю, це ініціатива «Народного Фронту», але вона не повністю підтримується самим «БПП». Плюс – Порошенко не хоче спалювати дипломатичні відносини, які зберігаються у президентів», – зазначив Микола Давидюк.
На його думку, тему віз замінили темою співаків-гастролерів. Медійно вони поміняли її на суміжну тему, але більш м'яку. На ній ще пограються, наступного тижня можуть і не згадати. У коаліції немає голосів, щоб проштовхувати важливі економічні питання. Дуже багато лобізму і приватних інтересів. Тому вони грають в великі ідеологічні проекти, які можуть підвищувати і знижувати рейтинги, але не несуть нічого для змін в країні. Не слід виключати, що наступного тижня будуть гратися в такі закони-пустушки, які лякають людей в медіа, але нічого не приносять.
Проблема українського парламенту нового політичного сезону в тому, що вони намагаються реагувати на все, що відбувається на вулиці, в житті, в Росії. Зловили журналіста – давайте закон про візовий режим, але це емоційні закони. Вони не розраховані на 10-30 років вперед, підкреслив експерт.
В парламенті тисячі законопроектів реєструються на різні теми. Коли треба – дістають зі сховища і розігрують в медіа. «Думаю, гідного аналізу немає. Сьогодні сказали – комітет у перерві між засіданнями зібрався і щось вирішив. Обдуманої політики мало. Не так потрібно реагувати на ці виклики. Журналіста по суті викрали. На це потрібно реагувати іншими методами. А чи врятує візовий режим Сущенко? Дуже сильно сумніваюся», – наголосив Микола Давидюк.
За його словами, прийнявши візовий режим з РФ, ми створимо грунт і платформу для російської пропаганди всередині самої Росії. Ми зміцнимо образ поганого українця, який вони ліплять. Постраждають звичайні люди. В Україні приблизно 8 мільйонів людей, які мають відношення до РФ. Чи постраждає «Народний Фронт» і пан Яценюк? Ні. Чи постраждає Путін? Ні. Більше здається, що це пошук політичних балів і бажання зайняти патріотичну нішу, щоб потім на виборах згадати це. Більше того, ударом буде не візовий режим з Росією, а безвізовий режим з Європою. Нехай вони бачать, що ми вільні, ліберальні, можемо їздити і займатися бізнесом і т.д. Наша сила буде в свободі і виборі. Це буде сильно.
«Сьогодні потрібні гроші. Люди не в тій фінансовій ситуації, щоб говорити про такі віртуальних питання. Потрібно працювати над економікою. У населення дуже великі проблеми з спроможністю. А вони намагаються йти від важливих проблем в сторону ідеології. Найгірше, якщо ми введемо візовий режим, а Путін буде лібералом і скаже, що не вводитиме українцям: приїжджайте, ми відкрита країна і чекаємо на вас. Часто твердолобі депутати думають, що все будуть робити тільки так, як вони хочуть: ми введемо візовий – і ви повинні. А він не введе. І з інформаційної точи зору в світовому масштабі буде виглядати розумніше, а ми будемо дурнями», – поділився думкою експерт.
«Наприклад, я не сильно вірю, що візовий режим з Росією зупинить диверсантів. Якщо вони захочуть, то пройдуть. А постраждають, мені здається, звичайні люди. А той, хто має план зробити щось, він це зробить. Як таких, я плюсів не бачу. Теоретично можна щось підкреслити, але мені здається, що це програш і піар-акція, на якій намагаються заробити політичні бали. Якби хотіли, ввели б візовий режим у 2014 році. Це вигідна тема, щоб розділити суспільство. А цього треба уникати», – зазначив Давидюк.
В той же час, наголосив він, негативних наслідків від прийняття візового режиму хоч відбавляй. По-перше, буде потужний інформаційний удар, його будуть розігрувати дуже довго. На цьому росіяни будуть будувати багато своїх пропагандистських операцій і будуть бити по нас дуже сильно. Тут більше стоїть питання ідеології та інформаційних потоків. І плюс – людські відносини. На рівні сімей ця політика сприймається по-іншому, резюмував Микола Давидюк.
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