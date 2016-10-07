Украинские дороги признаны худшими во всем мире

В рейтинге самых лучших дорог Украина смогла занять очень далекое 134-е место из 138 возможных, и ее обогнали даже самые бедные государства в мире. Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН, состояние дорог Украины признано одним из самых плачевных во всем мире, и об этом свидетельствует рейтинг самых благоприятных государств для ведения бизнеса.
Рейтинг составляли специалисты международного экономического форума, и в категории «лучшие дороги» Украину смогли обойти даже такие государства, как Зимбабве, Габон и Гондурас. По словам Владимира Омеляна, главы Министерства инфраструктуры Украины, он признается, что этот «унизительный» рейтинг висит у него на стене, и эту ситуацию можно охарактеризовать, как «позорную картину для Украины». Более того, министр подчеркнул, что в текущем году улучшения состояния дорог автомобилистам ждать не стоит.
По словам Омеляна, еще совсем недавно на украинском рынке работали не меньше ста компаний, которые занимались ремонтными работами, а теперь их осталось около десятка, и в Украине наметились серьезные проблемы с технологиями. «Однако, поверьте мне, асфальт во всех украинских регионах кладут», заявил Омелян.
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