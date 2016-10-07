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В Международный суд ООН подан еще один иск против России

В Международный суд ООН подан еще один иск против России
Как передает replyua.net со ссылкой на «15 минут», сегодня в Международный суд Организации Объединенных Наций были поданы документы по иску Украины к РФ в связи с ее агрессией в акватории Черного и Азовского морей.

Заявление о передаче материалов в суд было сделано сегодня министром юстиции Украины Павлом Петренко во время его выступления в Верховной Раде Украины. Политик заявил, что основаниями для иска являются нарушения Российской Федерацией сразу нескольких международно-правовых соглашений. В частности, аннексировав Крымский полуостров и начав строительство Керченского моста, устроив провокации в Крыму и репрессии против крымских татар, Россия нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, подписанную ею в 1999 году, а также два других соглашения, подписанных еще СССР - Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, а также Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Последние два нормативные акта являются обязательными для выполнения российской стороной в связи с тем, что она является правопреемницей СССР, о чем заявила в 1991 году.

Министр юстиции Украины напомнил депутатам, что в других международных судебных органах также рассматриваются ряд дел против Российской Федерации по украинским искам – пять в Европейском суде по правам человека, поданных государством Украина и еще около двух тысяч частных исков, поданных украинским гражданами.

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