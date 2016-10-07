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Порошенко полегшив життя українським виноробам

Порошенко полегшив життя українським виноробам
Президент України Петро Порошенко прийняв рішення скасувати ліцензію для невеликих виробників плодово-ягідних вин з власної сировини на оптовий продаж. До цього моменту підприємці змушені були сплачувати по 500 тисяч гривень щорічно. Відповідний закон голова держави підписав під час візиту до одного з виноробних господарств на Одещині, повідомляє replyua.net.

Порошенко переконаний, що це чудовий крок до розвитку виноробства в Україні. Він хоче, щоб українське вино прославило нашу країну у всьому світі. «Наразі в Україні є багато людей, які хочуть почати вирощувати власний виноград та робити з нього вино. Ми хочемо сприяти цьому процесу», - зазначив Порошенко. Президент також зауважив, що південна частина Одещини була до цього моменту самою бідною, не зважаючи на найсприятливіші кліматичні умови. «І що для цього треба було зробити? Відкрити дорогу, зняти бар’єри, сприяти процесу виноробства, дозволити його вигідно продавати. Наразі є задача – налагодити експорт в Румунію. Скасувати візовий режим з Болгарією та Румунією! Будь-ласка, їдьте, займайтесь бізнесом, творіть», - заявив Порошенко. Водночас він висловив свої надії щодо скасування віз вже в цьому місяці.

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