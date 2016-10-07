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Статистика зростання цін у вересні

Статистика зростання цін у вересні
У минулому місяці ціни на споживчі товари, порівнюючи з попереднім календарним місяцем, зросли на 1.82%. За ввесь 2016 рік ціни зросли на 6.41%. Про це можна дізнатися з висновків Державної служби статистики, інформує replyua.net.

Відповідно до повідомлення, за вересень 2016 року ціни на споживчі товари в Україні дещо зросли. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої збільшились на 0.32 відсотка. На молоко та молочні продукти ціни зросли на 3.4%. На 3.5 відсотка збільшилися ціни на м'ясо, м’ясні продукти, хліб, олію, масло,рис, яйця, масло.

Спад цін спостерігається серед продукції переробки зернових (на 6.5%). Риба, овочі та фрукти подешевшали на 3%. Ціна на алкогольна напої за вересень зросла на 1.2%. вартість тютюну та тютюнових виробів збільшилась на 2.69 відсотка. Також подорожчав і одяг – на 10.9%. Ціна на взуття підвищилась на 10 відсотків. Ціни за житло та житлово-комунальні послужи в загальному зросли на 3.8%. Тільки електроенергія минулого місяця подорожчала на 27.9%. як зазначалося раніше, три літніх місяці в Україні увінчалися дефляцією. У червні її показник становив 0.2%, у серпні – 0.1% та у серпні дефляція сягнула 0.3%. В поточному місяці спостерігається загальне подорожчання.

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