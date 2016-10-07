Українські дипломати отримали доступ до Сущенка

Українські дипломати нарешті змогли отримати доступ до затриманого російською ФСБ українського кореспондента Романа Сущенка. Про це заявив президент України Петро Порошенко у своєму Твіттер-акаунті, передає replyua.net.
«Міністр закордонних справ України Павло Клімкін щойно розповів мені про те, що українським дипломатам нарешті вдалося отримати доступ на зустріч у слідчому ізоляторі з українським кореспондентом «Укрінформу» Романом Сущенко. Вони зможуть зустрітися вже наступного тижня», - повідомив голова держави.
Як повідомлялося раніше, український кореспондент Роман Сущенко, який прибув до Москви у особистих справах, був затриманий російськими спецслужбами. Вони звинуватили чоловіка у шпигунстві. Російська преса охоче почала публікувати масу неправдивої інформації проти українця з вигуками на кшталт «у Росії затримали українського шпигуна». В свою чергу Головне управління розвідки Міноборони України спростувало цю інформацію, заявивши, що у них на службі немає ніякого полковника Романа Сущенка. Українська сторона оцінила такий «жест» Кремля як чергову спробу вплинути на свободу слова в Україні. Наразі в Києві вирішується питання запровадження візового режиму з країною-агресором.
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