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Українські дипломати отримали доступ до Сущенка

Українські дипломати отримали доступ до Сущенка
Українські дипломати нарешті змогли отримати доступ до затриманого російською ФСБ українського кореспондента Романа Сущенка. Про це заявив президент України Петро Порошенко у своєму Твіттер-акаунті, передає replyua.net.

«Міністр закордонних справ України Павло Клімкін щойно розповів мені про те, що українським дипломатам нарешті вдалося отримати доступ на зустріч у слідчому ізоляторі з українським кореспондентом «Укрінформу» Романом Сущенко. Вони зможуть зустрітися вже наступного тижня», - повідомив голова держави.

Як повідомлялося раніше, український кореспондент Роман Сущенко, який прибув до Москви у особистих справах, був затриманий російськими спецслужбами. Вони звинуватили чоловіка у шпигунстві. Російська преса охоче почала публікувати масу неправдивої інформації проти українця з вигуками на кшталт «у Росії затримали українського шпигуна». В свою чергу Головне управління розвідки Міноборони України спростувало цю інформацію, заявивши, що у них на службі немає ніякого полковника Романа Сущенка. Українська сторона оцінила такий «жест» Кремля як чергову спробу вплинути на свободу слова в Україні. Наразі в Києві вирішується питання запровадження візового режиму з країною-агресором.

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