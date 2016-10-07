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Прокуратура займається розслідуванням депортації кримськотатарського народу 1944 року

Прокуратура займається розслідуванням депортації кримськотатарського народу 1944 року
Українська прокуратура автономної республіки Крим почала займатися розслідуванням кримінальної справи стосовно примусового переселення у 1944-му році кримських татар та інших представників меншин з території Кримської АРСР. Про це сьогодні, 7-го жовтня, з’явилося повідомлення на веб-сайті Генпрокуратури України, інформує replyua.net.

«Наразі під час тісної співпраці з представниками Меджлісу кримськотатарського народу ми маємо реєстр, до якого входять 160 осіб. Проти них та членів їхніх сімей у далекому 44-му році минулого сторіччя радянська влада здійснювала насильницькі дії, змушуючи їх покидати територію Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки», - повідомляється у інформаційному листі.

Наразі відомство готове до проведення допиту цих людей на території Херсонщини. Також визначений і порядок приїзду та необхідних документів. «На даний момент ми намагаємося долучити до цієї справи представників Служби безпеки України. Їхній досвід допоможе нам у розслідуванні цієї справи», - зауважили в ГПУ. Також почалося вилучення будь-яких матеріалів стосовно геноциду 1944-го року з декількох сотень українських бібліотек. До справи будуть долучати науково-демографічних експертів.

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