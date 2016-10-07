Урожай подсолнечника в Украине увеличивается

В текущем маркетинговом году эксперты прогнозируют большой урожай подсолнечника в Украине. Как передает replyua.net со ссылкой на ПроАгро, в 2016-2017 маркетинговом году урожай подсолнечника в нашей стране может достигнуть 13 миллионов 750 тысяч тонн, и это на 23 процента больше, чем в прошлом маркетинговом году.
В сообщении говорится о том, что в текущем маркетинговом году общий объем производства семян подсолнечника в Турции, Румынии, Болгарии, России и Украины ( все страны Черноморского региона) приблизится к 29 миллионам тонн. В прошлом маркетинговом году урожай семян подсолнечника в странах Черноморского региона составил всего 24,7 миллионов тонн, и это почти на 17 процентов меньше, чем в текущем году. Кроме того, эксперты отметили, что лидером по увеличению урожая подсолнечника в этом маркетинговом году станет Турция.
В этом государстве ожидают, что урожай превысит 1 миллион 330 тысяч тонн, и это почти на 39 процентов больше, чем в 2015-2016 маркетинговом году. Украинские производители стали вторыми в Черноморском регионе по увеличению объемов урожая подсолнечника.
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