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В Киеве задержали бразильского наемника ЛДНР

В Киеве задержали бразильского наемника ЛДНР
История с пойманным в Борисполе бразильским наемником Рафаэлем Лусварги – это просто какой-то феномен. Рафаэль – известный наемник с десятилетним стажем и опытом войны в горячих точках по всему миру. Личности своей совершенно не скрывает. С 2014 года воюет за боевиков. Открыто снимался в различных российских сюжетах про войну, и тут внезапно поперся в Донбасс через Киев, куда совершенно легально прилетел под своим именем обычным рейсом, сообщает replyua.net, соссылкой на блогера Дениса Казанского.

«ЛДНР – это какой-то интернационал мудаков. Удивительно, как этим организациям удается привлекать умственно неполноценных людей со всего мира. Как это объяснить?», – задается вопросом Казанский.

По его словам, один из сюжетов с участием Рафаэля Лусварги, который вышел на российском ТВ еще в феврале 2015 года, оказался несчастливым для всех, кто в нем снялся. Ополченец по кличке «Таракан» был убит прямо на глазах у журналистов канала «Россия». Главный герой сюжета Рафаэль был арестован вчера СБУ. А командир боевиков Бабай (Владимир Тимофеев) в марте 2016 года был арестован «генеральной прокуратурой ЛНР» за грабежи, изнасилования и убийства. Сплошное неведение у сепаратистов, подытожил блогер.

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