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Російський консул прийшов до МЗС України

Російський консул прийшов до МЗС України
На наступний день після виклику консула РФ в Україні до МЗС з метою пояснення ситуації щодо не допуску українських дипломатів до затриманого на території Російської Федерації українського журналіста Романа Сущенка прийшов представник дипломатичного відомства Росії. Про це сьогодні, 7-го жовтня, представникам УП розповіла спікер МЗС Мар’яна Беца, передає replyua.net.

«Сьогодні пройшла зустріч з консулом Росії. Українська сторона висловила йому своє незадоволення з приводу не допуску до незаконно затриманого українського кореспондента Романа Сущенка українських дипломатів. Цим самим РФ порушує Віденську конвенцію про консульські повноваження та консульські домовленості між Україною та Росією. Також українське відомство висловило своє занепокоєння з приводу ігнорування російською стороною численних запитів стосовно Сущенка», - повідомила вона.

Беца зазначила, що ця зустріч була спрямована на посилання чергової ноти протесту проти незаконних затримань українських громадян на території Росії. «Ми будемо тільки посилювати наш тиск проти путінської диктатури. Наша основна мета – отримання доступу до затриманого Сущенка та надання йому консульської допомоги», - наголосила речник МЗС.

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