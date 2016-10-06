В Украине действуют более 34 тысяч религиозных организаций

По официальным данным Государственной службы статистики, а также Министерства культуры Украины, на территории нашей страны зарегистрированы более 34 тысяч религиозных организаций, действующих в соответствии с украинским законодательством.
Как сообщает replyua.net, из них 1526 имеют статус общеукраинских, 33 085 – региональных, действующих в областях и отдельных населенных пунктах Украины. В расчет брались центры, монастыри, религиозные общины, иностранные религиозные миссии, управления, а также духовные учебные заведения. При этом, статус неприбыльности в контексте налогообложения из них имеют лишь тридцать процентов, что существенно усложняло для них осуществление меценатской и благотворительной деятельности.
Сегодня Верховна Рада Украины приняла закон, предусматривающий изменения норм Налогового кодекса Украины. В частности, этот акт изменил порядок получения религиозными организациями статуса «неприбыльности». Теперь для этого необходимо лишь внести соответствующие изменения в устав, а также зарегистрировать их у государственного регистратора. Таким образом, все эти 34 611 религиозных организации до 1 января 2017 года имею шанс получить статус «неприбыльной общественной организации».
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