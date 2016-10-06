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Обнародован список лекарств, запрещенных к продаже в Украине

Обнародован список лекарств, запрещенных к продаже в Украине
Как сообщает replyua.net, на официальном портале Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками был опубликован перечень лекарственных средств, продажа которых в Украине запрещена.

Вчера ведомство приняло распоряжение о запрете продажи отдельной партии препарата «Мезим» – «Мезим Форме» в виде таблеток по двадцать штук в блистере, серии 33342 с маркировкой производителя нерасфасованной продукции Белин-Хеми АГ, Менарини-Фон Хейден Гамбург немецкого производства. Ведомство сообщает, что запрет введен в связи с подозрением о фальсификации этих таблеток. В соответствии с этим распоряжением все аптеки, торгующие этим препаратом, должны проверить у себя наличие лекарственных средств этой партии и пометить их в карантин до проведения экспертизы и принятия решения службой об отмене этого распоряжения.

Следует отметить, что сейчас также запрещены к продаже несколько других лекарственных средств, в связи с отсутствием регистрации на территории Украины. В частности, в список запрещенных в Украине на этом основании лекарств попали: Оме З Д, Праймер, Омепразол, Нытросорбид, Гавискон и Гавискон форме в виде мятной суспензии, Мефенаминовая кислота-Дарница, Телфаст, Азомекс Н, Пангрол, Ацикловир Вишфа, Фурамаг, Экстракт Элеутерококка, а также Витрум Циркус з железом.

Также украинским аптекам запрещено продавать отдельные лекарственные средства в связи с подозрением на их подделку или отсутствие гарантии качества Ксинос в виде капель и спрея, Микрекс порошок производства Микро Лабс Лимитед, Ампицилин производства Лок-Бета Фармасьютик.ПВТ ЛТД, Ацетилсалициловую кислоту производства Луганского химико-фармацевтического завода, Милдронат произдоства «ХБМ Фарма с.р.о.» и другие средства. В то же время, вчера был снят временный запрет на продажу Фармацитрона в виде порошка по 23 грамма в пакетах № 10 серии 489127 производства «Фармасайнс Инк» в Канаде.

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