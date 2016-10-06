Мораторий на продажу земель сельхозназначения продлен до 2018 года

Как сообщает replyua.net со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины, сегодняшнее вечернее заседание парламента подтверждает, что нет ничего более постоянного, чем временное – мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, введенный еще 1 января 2002 года, сегодня был вновь продлен – земли этой категории нельзя будет продавать в Украине еще год.
Согласно пресс-релиза парламента, сегодня депутаты поддержали закон, который продлил временный мораторий на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2018 года. Инициаторами этого закона выступили депутаты парламента: Олег Ляшко, Максим Барбак, Ярослав Москаленко, Олег Березюк и Игорь Грынив. «За» проголосовали двести девяносто семь депутатов, «против» - 7, еще 8 депутатов воздержались, а «не голосовали» - 39. При этом, законопроект был принят сразу и за основу, и в целом – в одном чтении. Если гарант украинской Конституции подпишет этот закон, то мораторий на продажу земель этой категории продлен на весь следующий год. Против продления моратория голосовали депутаты: Владимир Арьев, Андрей Вадатурский, Остап Еднак, Алексей Мушак, Викто Пинзеник, Сергей Халь. Не поддержал продление моратория и депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко.
Как значится в пояснительной записке, на сегодняшний день «еще не созданы все необходимые условия, предусмотренные ЗК Украины, необходимые для полноценного функционирования рынка земель в Украине». В частности – законодательно не урегулирован вопрос формирования и развития оборота земель сельскохозяйственного назначения. Разработчики законопроекта заявляют: «Безусловно, рынок земель – это необходимое условие дальнейшего развития рыночной экономики, и Украине придется пройти весь этот путь. Но этот рынок должен быть прозрачным и справедливым, конкурентным и эффективным, он не должен допускать какие-либо теневые схемы оборота земли».
Следует напомнить, что в соответствии с переходными положениями первой редакции Земельного Кодекса Украины, мораторий мог быть снят при одновременном наличии нескольких факторов: Закона Украины «О государственном земельном кадастре» и Закона Украины «О рынке земли». Как известно, Закон Украины «О государственном земельном кадастре» был принят Верховной Радой Украины в 2011 году. С законом, регулирующем оборот земли сложнее – во время очередного продления моратория на продажу земель этой категории, в переходных положениях ЗК указали, что он может быть снят после вступления в силу Закона Украины «Об обороте земель сельскохозназначения», поскольку сделки с другими категориями земель уже урегулированы Земельным и Гражданским кодексами Украины.
Продлив мораторий в этот раз, фактически, законодатель признал, что обеспечить функционирование нормального рынка земель в Украине он вновь не может – как и четырнадцать лет назад, когда вступил в действия ЗК Украины. Профильный комитет Рады, рассмотрев законопроект заявил, что этот закон будет препятствовать монополизации и сверх концентрации земель сельхозназначения в одних руках и «даст парламентариям и другим государственным органам необходимое время, для сознания необходимого правового механизма». Конечно же, очень сомнительно, что «все необходимые мероприятия» можно успеть провести за один год – скорее всего, мораторий будет продлен и в 2017 году.
Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter