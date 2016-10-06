Водіїв зобов'яжуть міняти шини відповідно до сезону?

Як передає replyua.net, в кінці вересня у Верховній Раді з'явився законопроект № 5184 «Про дорожній рух і його безпеку», який деякі ЗМІ вже встигли охрестити «дорожньою Конституцією». Найбільш значними для автомобілістів нововведеннями стануть: змінена структура державного управління в сфері безпеки дорожнього руху, модернізовані Правила дорожнього руху, а також створення нового державного органу, який буде системно координувати роботу всіх державних відомств, задіяних у сфері безпеки руху. Про нововведення законопроекту розповів один з його співавторів Володимир Караваєв.
«Переступаючи поріг свого будинку, ми відразу ж стаємо учасниками дорожнього руху. Одного разу я почув, що тільки пастух в горах не цікавиться Правилами дорожнього руху. На що зауважив: у горах теж є дороги і особливості руху по ним описані в правилах практично всіх країн. В Україні давно назріла необхідність в якісних, ключових змінах, і ми підготували законопроект якраз на це і спрямований. Основний закон, який регулює дану сферу, - «Про дорожній рух» - був прийнятий на початку 90-х років. Структура ж Правил дорожнього руху створена більше 40 років тому. Вони застаріли і не відповідають сучасним умовам, незважаючи на всі внесені зміни, що, на жаль, не дозволяє домогтися головного – належної безпеки. Тільки протягом минулого тижня в Україні був встановлений трагічний рекорд нинішнього року за кількістю смертельних аварій: загинули 90 осіб. Ще 748 отримали травми. І з кожним роком ця негативна тенденція посилюється. Тому системна і комплексна реформа давно назріла», – розповідає Володимир Караваєв.
За його словами, головна причина незадовільного стану безпеки дорожнього руху в Україні – відсутність законодавчого вирішення існуючих проблем трьох рівнів, визначених для будь-якої країни Європейською конференцією міністрів транспорту від 26 квітня 2002 року.
«Виправляти ситуацію з високою аварійністю в нашій країні потрібно з вирішення проблем розуміння ситуації чиновниками і їх взаємодії. На пострадянському просторі історично існувала схильність до роботи з проблемами першого рівня і лише іноді – др.угого. Сьогодні очевидно, що нам не вистачає системного підходу, координації дій між державними органами, задіяними у сфері безпеки руху», – зазначає фахівець.
Підготовлені правила не абсолютно нові, а радикально удосконалені, що враховують реальні дорожні умови і досвід зарубіжних країн з найбільш низькими показниками аварійності. Вони приведені у відповідність до вимог норми Конституції (ст. 92), яка декларує, що права і обов'язки громадян, як учасників дорожнього руху, визначаються виключно законами. ПДР ми прописали окремим розділом нашого законопроекту «Про дорожній рух і його безпеку».
«Ми пропонуємо переформатувати звичну структуру правил, завдяки чому вони стануть простішими, зрозумілішими для сприйняття і меншими за обсягом (21 стаття з п'ятьма доповненнями) в порівнянні з чинною редакцією (34 пункти). Зникне подвійність трактувань в певних ситуаціях, наприклад, під час проїзду перехресть або при виконанні маневрів. Так, ми вводимо європейську практику проїзду перехресть з круговим рухом, коли перевагу має транспорт, що рухається по колу (якщо інший проїзд не обговорений знаками пріоритету).
З'являться нові терміни, що сприяють роз'ясненню ситуацій: «агресивне управління», «грубе порушення правил дорожнього руху», «перехрестя з обмеженою оглядовістю», «потенційно небезпечний транспортний засіб» та інші. Будуть введені нові правила, що сприяють подоланню дорожніх заторів і пропуску автомобілів оперативних служб і швидкої допомоги. У водіїв, пасажирів, велосипедистів і пішоходів також з'являться оновлені права і обов'язки, максимально спрямовані на забезпечення їх комфорту і безпеки.
За словами Володимира Караваєва, наприклад, сьогодні великою проблемою є проїзд автомобілів швидкої або іншої екстреної допомоги до місця призначення, від чого іноді залежить життя людини. В умовах дорожнього затору проблискові маячки і сирени не допомагають. Нові правила передбачать, що такі автомобілі повинні рухатися не в крайній лівій смузі, а по центральній. В цьому випадку водії інших машин зможуть звільняти смугу, переміщаючись на сусідні ліворуч або праворуч (рух «ялинкою»). На таких смугах водії інших транспортних засобів зобов'язані будуть надати таку можливість шляхом збільшення дистанції між ними. Дана практика застосовується в Європі. Ми також вводимо для водіїв вимогу обов'язкової заміни шин відповідно до сезону.
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